В Китае взорвалась фабрика по производству крахмала: есть жертвы
08:50, 25 февраля 2010Мир
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Выясняются причины инцидента
На одной из фабрик по производству крахмала в городе Циньхуандао провинции Хэбэй (Северный Китай) произошел взрыв, в результате чего погибли 7 человек.
Как сообщает “Газета.ру”, еще пятеро числятся пропавшими без вести, 49 человек получили травмы.
Ведутся поисково-спасательные работы. Выясняются причины инцидента.
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