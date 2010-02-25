В Китае взорвалась фабрика по производству крахмала: есть жертвы

08:50, 25 февраля 2010
Мир
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Выясняются причины инцидента

На одной из фабрик по производству крахмала в городе Циньхуандао провинции Хэбэй (Северный Китай) произошел взрыв, в результате чего погибли 7 человек.

Как сообщает “Газета.ру”, еще пятеро числятся пропавшими без вести, 49 человек получили травмы.

Ведутся поисково-спасательные работы. Выясняются причины инцидента.

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