В сенат США внесен законопроект о вступлении в НАТО Грузии и Украины

Группа из 14-ти американских сенаторов внесла в сенат США законопроект о необходимости вступления в НАТО Грузии и Украины и о финансовой поддержке этих стран для подготовки к вступлению в Североатлантический альянс.

Как сообщили РИА Новости в секретариате палаты, соавторами документа выступили такие сенаторы как председатель сенатского комитета по иностраным делам и кандидат в президенты США сенатор-демократ Джозеф Байден, сенаторы-республиканцы Ричард Лугар, Чак Хэйгел, Джон Маккейн, Норм Коулман и другие.

В заявлении, сопровождающем внесение законопроекта, сенатор Лугар сообщил, что США поддерживают вступление в НАТО таких новых членов как Албания, Хорватия, Македония, а также Грузия и Украина, для чего внесенный законопроект предусматривает выделение средств "для оказания им содействия в сфере безопасности в 2008 финансовом году".

"Каждая из этих стран ясно заявила о своем стремлении вступить в НАТО и напряженно работает над тем, чтобы соответствовать конкретным требованиям по членству", - заявил Лугар, который выразил сожаление в связи с тем, что для Украины и Грузии НАТО до сих пор еще не одобрила "план действий по членству", который уже существует для Албании, Хорватии и Македонии.

Грузия является молодой демократией, которая добилась громадного прогресса со времени "революции роз". Она находится в критически важной геостратегической точке, и по ее территории проходит большой участок нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому на Запад перекачиваются важные энергетические ресурсы из Азербайджана, а в будущем и из Казахстана", - сообщил сенатор.

"Грузия противостоит давлению со стороны отколовшихся республик, поддержанных Москвой. В прошлом приграничные споры были названы в качестве причин, из-за которых страну могут не пригласить в НАТО, но в данном случае действия России, а не Грузии мешают стремлению Тбилиси вступить в НАТО", - утверждал Лугар.

Напомнив о недавнем вступлени в НАТО семи стран, включая Латвию, Литву и Эстонию, Лугар заявил, что "для США снова настало время проявить лидерство и призвать союзников принять новых членов, предложив своевременно вступить в НАТО Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине".

РИА "Новости"