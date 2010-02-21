Папа Римский призвал к борьбе с дьявольскими соблазнами

Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVI призвал к смирению, покаянию и борьбе с "дьявольскими соблазнами" в период Великого поста.

Как передает ИТАР-ТАСС, выступая 21 февраля на площади Святого Петра в Риме с традиционной воскресной проповедью "Ангелус", понтифик провел параллель между искушениями Христа и нынешними соблазнами властью, стремлению к материальным благам и собственному наслаждению, процитировав отрывки Евангелия от Луки.

Сам глава Римско-католической церкви вместе со своим окружением начинает сегодня неделю совершенствования. Все предстоящие дни Папа будет погружен в молитвы, отменены все встречи и аудиенции, включая традиционную общую аудиенцию в среду.

В этом году день Пасхи совпадает по католическому и православному календарю и приходится на 4 апреля.