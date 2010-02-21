Число погибших на Мадейре возросло до 40 человек

Проливные дожди на принадлежащем Португалии атлантическом острове Мадейра привели к гибели 40 человек, более сотни получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс со ссылкой на воскресное заявление местных властей.

"Семнадцать тел были найдены в городе Фуншал. Очень вероятно, что мы обнаружим еще тела погибших",- сказал мэр Мигель Албукерке, говоря о работе спасателей. Он также посоветовал жителям не покидать своих домов.

Сильные дожди на острове в Атлантическом океане привели в субботу к наводнениям и оползням. Аэропорт острова закрыт. Некоторые мосты и дороги размыты, машины снесло потоком воды, а деревья попадали, перегораживая путь спасателям. Улицы Фуншала затоплены, многие жители острова остались без воды и электричества.

Вооруженные силы Португалии направили корабль со спасателями, передает Би-би-си.

На остров прилетели премьер-министр и министр внутренних дел. Глава МВД Руи Перейра не исключил, что будет объявлено чрезвычайное положение, после чего Португалия попросит о помощи Евросоюз.

Как сообщают местные СМИ, основная проблема для властей – невозможность добраться до изолированной горной "Долины монахинь".

Последний раз стихийное бедствие, сопоставимое по масштабам с происходящим сейчас, случилось в октябре 1993 года. Тогда погибли восемь человек.