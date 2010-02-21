В Румынии избрали нового главу оппозиции

В Румынии новым лидером оппозиционной социал-демократической партии (СДП) избран 37-летний Виктор Понта, который сменил на этом посту бывшего министра иностранных дел Мирчу Джоанэ, сообщает Би-Би-Си.

На протяжении последних месяцев в СДП, развивались противоречия, связанные с неудачей на прошедших в прошлом году президентских выборах.

Тогда Джоанэ уступил действующему президенту страны Траяну Бэсеску.

Джоанэ возглавлял социал-демократическую партию Румынии с 2005 года.