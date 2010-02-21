В Румынии избрали нового главу оппозиции
15:47, 21 февраля 2010Мир
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У социал-демократов замена
В Румынии новым лидером оппозиционной социал-демократической партии (СДП) избран 37-летний Виктор Понта, который сменил на этом посту бывшего министра иностранных дел Мирчу Джоанэ, сообщает Би-Би-Си.
На протяжении последних месяцев в СДП, развивались противоречия, связанные с неудачей на прошедших в прошлом году президентских выборах.
Тогда Джоанэ уступил действующему президенту страны Траяну Бэсеску.
Джоанэ возглавлял социал-демократическую партию Румынии с 2005 года.
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