США не планируют открывать военную базу в Узбекистане, заявил спецпредставитель страны по Афганистану и Пакистану Ричард Холбрук, сообщает Би-Би-Си.

"Узбекистан предоставляет нам ценную помощь по транзиту материалов, разрешает транзит материалов через свою территорию, это очень важный вклад. Но открытие базы - нет", - заявил Холбрук журналистам после встречи с министром иностранных дел Казахстана Канатом Саудабаевым в Астане.