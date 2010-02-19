У президента России появится новая резиденция на берегу Тихого океана

Управделами президента России собирается построить резиденцию на берегу Тихого океана, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника Дальневосточной дирекции Росстроя. Стоимость проекта — 7,7 млрд руб., пишет газета.

По данным издания, строительство резиденции на полуострове в 2010-2011 гг. упомянуто в поправках к Федеральной целевой программе (ФЦП) об экономическом и социальном развитии Дальнего Востока до 2013 года, которые премьер Владимир Путин утвердил 28 ноября 2009 года.

Резиденция может разместиться на земельном участке площадью 1141,8 га, а площадь построек составит 26 500 кв. м, говорится в поправках к ФЦП. Правда, земля, на которую претендует управделами, принадлежит ООО «Оленеводческое охотохозяйство «Гамовское». Но управляющий делами Владимир Кожин приказом от 21 января (опубликован на сайте администрации Приморского края) велел ФГУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» оценить рыночную стоимость земли и заключить в течение трех месяцев соглашение об изъятии участка, а в случае отказа обратиться в суд.

Газета.ру