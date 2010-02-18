Россия требует запретить публикацию доклада о секретных тюрьмах

Россия потребовала в четверг от Совета ООН по правам человека (СПЧ) запретить публикацию в открытом доступе доклада этого ведомства по секретным тюрьмам, в котором приводятся свидетельства неназванных жителей Чечни, якобы подвергавшихся пыткам в тайных местах заключения, использовавшихся Москвой на Северном Кавказе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

По мнению советника постпредства РФ при ООН в Женеве Владимира Жеглова, "этот доклад создает конфронтацию и его следует убрать с официального сайта ООН, на котором он доступен уже с прошлого месяца".

Как заявил российский дипломат, 226-страничный доклад группы независимых экспертов в области защиты прав человека, назначенных ООН, не должен быть опубликован в качестве официального документа Совета ООН по правам человека.

Представители США и европейских стран в СПЧ заявили, что намерены обсудить 8 марта в Женеве этот доклад, в котором также подвергается критике руководство США и Великобритании.

Джереми Саркин (Jeremy Sarkin), член комиссии ООН по расследованию случаев насильственного похищения, который принял участие в подготовке этого доклада, отметил, что "это создаст проблему, если доклад не будет представлен".

Россия может заблокировать доклад только при поддержке большинства членов Совета.