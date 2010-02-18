Посол Украины в Москве обсудил график политических контактов

21:00, 18 февраля 2010
Мир
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Отмечена важность наращивания

Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО обсудил с статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Георгием КАРАСИНЫМ график предстоящих политических контактов между Россией и Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Были обсуждены текущие вопросы российско-украинских отношений, график предстоящих политических контактов между Россией и Украиной», - говорится в сообщении.

Также отмечена важность наращивания межведомственных контактов по различным направлениям двустороннего сотрудничества.

 

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