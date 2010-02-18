Медведев приедет на инаугурацию Януковича, если церемонию не сорвут

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ планирует приехать на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

«Дмитрий Анатолиевич МЕДВЕДЕВ изъявляет желание приехать на инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА в Киев», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что визит готовится, но у российской стороны остаются большие опасения, что проигравшая сторона на выборах Президента Украины попытается в парламенте сорвать саму церемонию инаугурации.

«Если будет угроза, что церемония инаугурации будет сорвана, визит может не состояться», - сказал он.

Собеседник агентства также сообщил, что предварительно по дипломатическим каналам обсуждается возможность организации визита В.ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым В.ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.

Сегодня, 18 февраля, посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО обсудил с статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Георгием КАРАСИНЫМ график предстоящих политических контактов между Россией и Украиной.