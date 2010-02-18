Машинист, выживший в столкновении поездов: красного света не было

Машинист одного из бельгийских поездов, которые столкнулись в понедельник в Буйзингене, неподалеку от Брюсселя, утверждает, что “красного света” не было.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ.

Так, агентство Belga со ссылкой на местные газеты утверждает, что, по словам машиниста, который смог выжить после катастрофы, свет светофора было сначала желтым, а затем стал зеленым.

Как сообщал УНИАН, вследствие столкновения двух поездов в понедельник, 15 февраля, 19 человек погибли, свыше 160 получили ранение. По одной из версий, поезда столкнулись из-за того, что один из поездов проехал на “красный свет”.