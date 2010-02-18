Приднестровье согласно на размещение любых российских войск

Власти Приднестровья согласны на размещение в регионе любых российских войск и вооружений. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Тирасполе президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов, подводя итоги своего недавнего визита в Москву.

Он подчеркнул, что такое согласие Тирасполь дал уже давно. "У нас действует закон от 15 февраля 1992 г. о нахождении в Приднестровской Молдавской Республике войск Российской Федерации. Поэтому спрашивать, могут ли здесь находиться российские войска, в сущности, и не нужно, так как у нас есть закон о пребывании российских войск", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

В то же время И.Смирнов отметил, что в ходе его визита в Москву и встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым речь о возможном развертывании в Приднестровье российских ракетных комплексов "Искандер" не велась.

Как сообщалось ранее, И.Смирнов заявил 15 февраля на пресс-конференции в Москве, что Приднестровье готово разместить на своей территории российские ракетные комплексы "Искандер" для создания системы защиты в ответ на возможное размещение в Румынии американской системы противоракетной обороны.

Со своей стороны власти Молдавии заявили, что размещение в Приднестровском регионе российских ракетных комплексов "Искандер" невозможно без согласия властей официального Кишинева.

Как заявил премьер-министр Молдовы Владимир Филат, Молдова - суверенное, независимое, унитарное и нейтральное государство, что исключает иностранное военное присутствие, в том числе развертывание ракет. Как отметил молдавский премьер, это также относится к Приднестровью как составной части Молдовы. Поэтому любое решение о размещении иностранных войск и вооружений должно согласовываться с официальными властями Молдовы.

Говоря о решении румынских властей разместить на своей территории элементы американской системы ПРО, молдавский премьер отметил, что Румыния, как суверенное и независимое государство, вправе принимать такие решения.