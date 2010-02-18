НАТО осудило размещение российской военной базы в Абхазии

НАТО осуждает и не признает легитимным соглашение между Россией и Абхазией о размещении российской военной базы в этой республике, сообщает Франс Пресс.

Российско-абхазское соглашение, подписанное в среду в ходе визита в Москву Сергея Багапша, президента непризнанной республики, позволяет Вооруженным силам России использовать базу "совместно с вооруженными силами Абхазии для защиты суверенитета и безопасности республики, включая противодействие международным террористическим формированиям". Срок действия соглашения - 49 лет с возможностью его автоматического продления на 15-летние периоды.

"НАТО считает незаконными соглашения между Россией и грузинскими территориями", - заявила официальный представитель альянса Кармен Ромеро. "Позиция НАТО по данному вопросу всегда была неизменной", - напомнила она.

"Страны НАТО продолжают требовать отвода войск на рубежи, на которых они находились до начала конфликта, и настаивают на допуске наблюдателей на всю грузинскую территорию", - цитирует РИА "Новости".