Путин: Бандера отличался особой жестокостью

Премьер-министр России Владимир ПУТИН критикует действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за присвоение Степане Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал во время встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в Ново-Огарево.

«События последних месяцев меня нисколько не удивили, когда руководство «цветного движения» плюнуло в лицо своим политическим спонсорам, издав указ об объявлении Степана Бандеры Героем Украины, человека, который не только запятнал себя сотрудничеством с нацистами, но и отличался особой жестокостью при расправах с евреями и поляками», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом присвоил звание Героя Украины С.Бандере за вклад в борьбу за независимость страны.