Януковича поздравили Путин и Назарбаев

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поздравляют Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины.

Об этом В.ПУТИН сказал сегодня во время встречи с Н.НАЗАРБАЕВЫМ, сообщает РИА «Новости».

«Можно поздравить Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА с победой на выборах. Это объявлено ЦИКом уже официально. Давайте позвоним и поздравим его», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь Н.НАЗАРБАЕВ сказал: «Действительно, сегодня можно от души поздравить Виктора Федоровича, выразить надежду, что мы будем чаще с ним встречаться».

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил поздравительное послание В.ЯНУКОВИЧУ по случаю его избрания Президентом Украины и пригласил его в ближайшее время посетить РФ с визитом.