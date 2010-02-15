Приднестровье приглашает к себе российскую армию «навечно»

Приднестровье готово разместить на своей территории российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом приднестровский лидер Игорь СМИРНОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Что касается «Искандера», мы давно сказали - мы готовы», - сказал И.СМИРНОВ.

Он напомнил, что раннее руководство Приднестровья обращалось к РФ оставить свое военное присутствие в регионе «навечно».

И.СМИРНОВ заверил, что Приднестровье готово разместить на своей территории любые военные подразделения, которые необходимы РФ.

«Мы не возражаем против размещения российских войск со штатным или любым другим вооружением для защиты приднестровского, российского народа», - отметил он.

Говоря о способах транспортировки этих комплексов в Приднестровье, И.СМИРНОВ отметил, что этот вопрос должна решить Россия.

Также, по его словам, решение Румынии разместить на своей территории элементы американского ПРО не будет фактором, стабилизирующим ситуацию в регионе.

Как сообщалось, недавно в СМИ появилась информация о том, что в Приднестровье могут быть размещены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» как ответ на планы США развернуть элементы ПРО в Румынии.

Ранее руководство РФ заявляло о готовности разместить комплексы «Искандер» в Калининградской области, но отказалась от этих планов после отказа США размещать элементы ПРО в Польше и Чехии.

5 февраля Госдепартамент США подтвердил, что элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО) заступят на боевое дежурство в Румынии уже к 2015 году.

Оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер” способен эффективно поражать огневые средства противника, объекты систем противоракетной и противовоздушной обороны, авиацию на аэродромах, центры управления и связи, важные объекты гражданской инфраструктуры на дальности до 280 км.