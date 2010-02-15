Большинство немцев за исключение Греции из зоны евро

Большая часть немцев поддерживает исключение Греции из зоны евро в случае необходимости. Две трети опрошенных граждан Германии выступают также против предоставления новых займов Афинам странами Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного немецкими социологами, передает радиостанция Europe I со ссылкой на германские СМИ.

3 февраля, напоминает РосБизнесКонсалтинг, стало известно, что Европейская комиссия поддержала план Греции по сокращению дефицита государственного бюджета до уровня в 3% ВВП к 2012 г. Однако при этом ЕС подчеркнул необходимость принятия страной новых мер для приведения в норму государственных финансов.

Финансовые проблемы Греции привели к массовой распродаже евро на фоне опасений, что с подобными проблемами могут столкнуться другие страны еврозоны с высокой долговой нагрузкой.