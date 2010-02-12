Посол Великобритании: взгляд на Ялту-45 подчеркивает огромный прогресс

Великобритания является активным сторонником расширения Европейского Союза и продолжает поддерживать членство в Европейском Союзе для Украины, когда она выполнит необходимые условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приветствии посла Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕРА в адрес участников открывшейся сегодня в Ливадии Международной научно-исторической конференции, посвященной 65-летию встречи «Большой тройки» в Ялте 4-11 февраля 1945 года.

В приветствии, текст которого размещен на сайте Севастопольской горгосадминистрации, также говорится, что «взгляд в прошлое на Ялтинскую конференцию 65 лет спустя подчеркивает огромный прогресс в объединении Европы, достигнутый со времени падения Берлинской стены в 1989 году. Этот процесс включает расширение Европейского Союза и вхождение в его состав многих стран Центральной и Восточной Европы».

Британский дипломат пожелал участникам конференции «успехов в осмыслении уроков Ялты, а также в рассмотрении и определении путей и способов обеспечения того, чтобы Украина и Европа могли максимально увеличить свой потенциал для совместного роста в будущем».

Свои приветствия участникам конференции направили также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ, посол Республики Беларусь в Украине Валентин ВЕЛИЧКО, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, второй день работы конференции пройдет в Севастополе.