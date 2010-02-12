Болгария может присоединиться к американской системе ПРО

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что выступает за участие его страны в новой системе ПРО, которую США намерены создать в Европе, - в случае, если этому не будет препятствовать Евросоюз. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По его словам, как член НАТО Болгария обязана принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение коллективной безопасности в Европе. Борисов сказал, что в этой связи София должна проявить солидарность с планами США, отметив, что консолидированная позиция Болгарии в этом вопросе будет зависеть от мнения болгарского парламента и органов власти ЕС.

Ранее в пятницу посол США в Болгарии Джеймс Уорлик (James Warlick) в ходе публичной лекции заявил, что "Болгария может сыграть определенную роль в развертывании ПРО". Дипломат не уточнил, какая именно роль может быть отведена Болгарии, сообщив, однако, что это будет зависеть от интересов болгарского руководства. Уорлик подчеркнул также, что США и Болгария уже имеют опыт военного сотрудничества в Афганистане.

Он сказал, что в настоящий момент США находятся "на очень ранней стадии переговоров" об участии Болгарии и других стран в создании противоракетного укрепрайона в Европе.

В начале февраля президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что его страна готова разместить на своей территории ракеты-перехватчики средней дальности. По его словам, Бухарест ранее получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы. Ожидается, что элементы американской ПРО в Румынии будут размещены до 2015 года.

Сегодня польский Сейм ратифицировал договор SOFA (Status of Forces Agreement) о размещении американских военных на территории Польши в рамках системы противоракетной обороны, подписанный с Администрацией США в декабре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, за ратификацию договора, который должен еще утвердить Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, проголосовали 374 депутата Сейма из 460. Против были 34.

„Договор позволит создать временную, а позже – согласно декларациям США, с 2012 года - постоянную базу ракет противоракетной обороны Patriot, а в будущем также ракет SM-3, входящих в систему баллистической обороны”, - сообщает TVN24.

По данным польских медиа, SOFA предусматривает, что американские военные в Польше будут обязаны придерживаться польского законодательства и в случае нарушений будут отвечать перед польскими судами.

Договор также касается освобождений от таможенных и налоговых платежей, условий пребывания военной техники США в Польше, порядок возмещений и правил ношения оружия.