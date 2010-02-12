Центр Кельна может уйти под землю

Власти Кельна рассматривают возможность эвакуации некоторых зданий из центральной исторической части города в связи с угрозой обрушения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Spiegel.

Причиной являются многочисленные нарушения при строительстве метро, вызванные, по некоторым данным, беспрецедентными случаями воровства.

Еще 8 февраля издание Koelner Stadt-Anzeiger сообщило, что одной из причин обрушения здания кельнского исторического архива в 2009 году могла стать недостаточная прочность внешней стены тоннеля на станции Waidmarkt ("Охотничий рынок").

Один из строителей признал в прокуратуре, что стена не была укреплена необходимым количеством стальных балок, а неиспользованные балки были по указанию бригадира участка проданы на сторону торговцу металлоломом.

Как отмечает Suddeutsche Zeitung, проведенная проверка показала, что и на других участках метро были допущены схожие нарушения. После публикации в Koelner Stadt-Anzeiger специалисты обследовали строящуюся станцию Heumarkt ("Сенной рынок") и обнаружили, что там не хватает более 80 процентов предусмотренных конструкцией балок.

Нехватка балок была также выявлена на строящейся станции Rathaus ("Ратуша"). По данным Spiegel, следствие не исключает, что проектная и расходная документация все трех станций Waidmarkt, Heumarkt и Rathaus была сфальсифицирована, а "лишние" балки проданы. Со своей стороны адвокат строительной фирмы пока никак не прокомментировал эти сообщения.

По данным Suddeutsche Zeitung, после обнаружения нарушений в конструкции станций пожарные, полиция и спасатели были переведены в состояние повышенной готовности. Издание также сообщает, что возможная эвакуация касается, прежде всего, зданий вокруг станции Heumarkt, перед которой располагается крупный отель.

Несмотря на это, власти отмечают, что многочисленные массовые мероприятия, устроенные в городе в связи с традиционным рейнским карнавалом, пройдут без изменений.