Британский принц сбил полицейского на въезде в Букингемский дворец

Средний сын королевы Великобритании - герцог Йоркский принц Эндрю - оказался в центре полицейского расследования по поводу ДТП, произошедшего с его участием при въезде в ворота Букингемского дворца.

Об этом сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Сан".

Управлявший джипом 49-летний принц, по информации газеты, не заметил оказавшегося на пути блюстителя порядка, который получил травму руки.

По свидетельству очевидцев, перед въездом джипа на территорию столичной резиденции монарха на его пути оказались два японских туриста, которых офицер полиции в форме попытался незамедлительно отвести в сторону. Однако этот маневр полицейского принц не заметил.

Как сообщил один из сослуживцев пострадавшего, полицейский "понял, что туристы не видят приближающийся автомобиль, и сделал то, за что ему платят - попытался защитить их, но пострадал сам".

Герцог Йоркский не подвергся аресту и пока не допрошен в связи с инцидентом, однако расследование ДТП уже начато.