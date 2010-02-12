Экс-президент США Билл КЛИНТОН перенес операцию на сердце.

Врач Б.КЛИНТОНА, госпитализированного в четверг, 11 февраля, в клинику NewYork–Presbyterian Hospital на Манхэттене, сообщил, что операция на сердце бывшего президента прошла успешно, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

На пресс-конференции в Нью-Йорке доктор Аллен ШВАРЦ также подчеркнул, что сердечного приступа у 42-го президента США не было. Он высказал предположение, что 63-летний политик сможет вернуться к работе уже в понедельник, 15 февраля.

Б.КЛИНТОН был госпитализирован в четверг, 11 февраля, с жалобами на боль в области сердца. Вскоре, по словам его адвоката Дугласа БЭНДА, Б.КЛИНТОНУ сделали операцию по установке двух стентов в коронарной артерии (стентирование). Представитель бывшего президента подчеркнул, что Б.КЛИНТОН чувствует себя хорошо и уже в ближайшее время сможет вернуться к работе.

В связи с госпитализацией своего супруга государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН приняла решение отложить на день турне по странам Персидского залива. В четверг вечером Х.КЛИНТОН провела встречу с президентом Бараком ОБАМОЙ в Вашингтоне, а затем сразу же вылетела в Нью-Йорк.

Изначально планировалось, что госсекретарь вылетит в Катар в пятницу, 12 февраля, однако теперь начало турне было перенесено на субботу, 13 февраля.