Баррозу поздравил Януковича с избранием Президентом

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“От имени Европейской комиссии и себя лично я хотел бы передать самые теплые приветствия с вашим избранием Президентом Украины”, - отмечается в послании Ж.БАРРОЗУ.

“Во время избирательной кампании и дней голосования мы убедились еще раз в преданности украинского народа демократическим ценностям и его окончательному решению идти путем демократических реформ. Я бы хотел особенно поприветствовать тот факт, что выборы были проведены в соответствии с международными стандартами”, - написал Президент Еврокомиссии.

В своем послании Ж.БАРРОЗУ отметил, что перед Украиной стоит много вызовов, один из которых - преодоление последствий глобального экономического кризиса. Для этого, по убеждению главы исполнительного органа власти Евросоюза, нужны срочные решительные действия, направленные на проведение экономических и политических реформ с целью обеспечения быстрого возобновления экономики и долговременной стабильности и благополучия.

“Европейский Союз будет рядом с Украиной в этих усилиях. Мы продолжим оказывать вам нашу политическую, экономическую, финансовую и техническую поддержку, как на двустороннем уровне, так и в рамках Восточного партнерства”, - написал Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что ЕС готов углублять политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, в частности, путем завершения переговоров о соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

“Я надеюсь на совместную работу с вами для последующего усиления наших отношений и для поиска вместе ответов на общие вызовы, которые стоят перед нами”, - отметил Президент Еврокомиссии.