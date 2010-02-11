Кризис частично ампутировал потенциал роста ЕС

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ назвал негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса для Евросоюза.

"Если до кризиса Европейский Союз прогрессировал в правильном направлении, то кризис уничтожил многие из достижений", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ к участникам проходящего в Брюсселе саммита ЕС, который посвящен решению социально-экономических проблем в условиях глобальной кризисной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Ж.БАРРОЗУ, которые приводит пресс-служба Еврокомиссии, в 2009 году суммарный ВВП ЕС в пересчете на душу населения снизился на 4%, а промышленное производство упало на 15% - до уровня 1999 года.

С декабря 2008 года число безработных в ЕС возросло более чем на 7 миллионов человек - до 23 миллионов. При этом уровень безработицы достиг 10% - самого высокого показателя с начала 1990-х годов прошлого века.

Дефицит бюджета в среднем по ЕС составляет порядка 7% ВВП, а уровень задолженности за два года вырос на 20%.

"Кризис частично ампутировал потенциал роста Европейского Союза", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ. Он отмечает, что начало выхода в предстоящие годы на пенсию так называемого поколения baby-boom приведет к сокращению рабочей силы в ЕС, что может еще больше снизить показатели экономического роста.

Вместе с тем, пишет председатель Еврокомиссии, роль стран с быстро растущей экономикой будет повышаться, что обострит конкуренцию на международной арене.

"В целом последствия кризиса сделали еще более сложным преодоление вызовов, которые уже имели место ранее - глобализация, старение населения, медленные темпы производства и климатические изменения", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ.