Президент Европейского Совета поздравил Януковича

Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европейского Совета.

“Я хотел бы передать мои сердечные поздравления с избранием вас Президентом Украины”, - написано в письме Президента Европейского Совета.

Х.Ван РОМПОЙ отметил, что Украина и ЕС имеют тесные отношения на базе общих ценностей и взаимного интереса, который включает в себя общие обязательства способствовать рыночным реформам, уважение к верховенству права и принципам демократии с целью длительного благополучия и безопасности народов Украины и ЕС.

“В этом контексте я особенно приветствую тот факт, что выборы в целом были проведены в соответствии с международными стандартами”, - написал Президент Европейского Совета.

Х.Ван РОМПОЙ также выразил уверенность в последующем углублении двусторонних отношений и как можно более быстром подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Завершая письмо, хотел бы воспользоваться возможностью пригласить вас посетить Брюссель при ближайшей возможности”, - написал Президент Европейского Совета.