Янукович и Тимошенко не смогут сосуществовать при власти?

Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО не смогут вместе сотрудничать в исполнительной власти. Такое мнение в интервью Deutsche Welle выразил известный политик, член комитета Европарламента по иностранным делам Марек СИВЕЦ.

По его мнению, тандем «В.ЯНУКОВИЧ – Президент, Ю.ТИМОШЕНКО – премьер-министр» существовать не может. „Коли я смотрю на речи, слова, которые были использованы во время избирательной кампании, я не вижу шансов для сотрудничества между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ. Имея такой подход, достаточно логично, что они будут пытаться создать новое большинство, но это если они смогут создать новое большинство. До тех пор, пока такое большинство не существует, Ю.ТИМОШЕНКО является премьер-министром”, - заметил член делегации Европарламента по связям с Украиной.

М.СИВЕЦ убежден, что в Европейском Союзе В.ЯНУКОВИЧ, несмотря на его «пророссийский» имидж, будет восприниматься как ровный партнер. Европейский политик категорически исключил присутствие личного фактора в этом вопросе, ведь «международные отношения - это бизнес, ничего персонального», напоминает М.СИВЕЦ. По его словам, главное правило – уважать выбор людей, которые проголосовали за этого Президента.

„Если украинцы уважают такую репутацию, то нет никаких оснований, чтобы Президент Франции, Польши или США сказали бы: нет, ты мне не нравишься”, - заметил евродепутат.

В целом, от В.ЯНУКОВИЧА ожидают прагматичного подхода к двусторонним отношениям Киева и Брюсселя. Для самого же Европейского Союза важно получить предполагаемого и стабильного партнера.