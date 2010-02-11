Турецкий миллиардер получил 11 лет за растрату

Турецкий миллиардер Мехмет КАРАМЕХМЕТ получил 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за растрату средств банка Pamukbank, который ему принадлежал до 2002 года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Бизнесмен, в частности, обвиняется в ненадлежащем использовании выданных банком займов. Был ли получателем средств он сам и какова была сумма растраченных ссуд, агентство не уточняет. Помимо тюремного заключения приговор суда включил в себя штраф в размере 472 миллиона турецких лир (около 227 миллионов евро).

У защиты еще есть шанс обжаловать приговор.

Суд не стал заключать М.КАРАМЕХМЕТА под стражу, взяв с него подписку о невыезде.

По оценкам журнала Forbes, в 2009 году состояние М.КАРАМЕХМЕТА являлся вторым по величине в Турции. Ему принадлежит холдинг Cukurova Group, который, в частности, владеет 14 процентами акций крупнейшего турецкого мобильного оператора Turkcell.

Pamukbank принадлежал М.КАРАМЕХМЕТУ до 2002 года, затем из-за невозвратов по кредитам он был национализирован турецкими властями. В результате возникших финансовых трудностей М.КАРАМЕХМЕТ был вынужден продать второй принадлежавший ему банк Yapi Kredi, чтобы выплатить более 4 миллиардов долларов Фонду страхования банковских вкладов.