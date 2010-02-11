Польша вернула посла в Беларусь

11 февраля в Беларусь вернулся польский посол Генрик ЛИТВИН, ранее отозванный в Варшаву для консультаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, дипломат был отозван для консультаций 9 февраля с. г. в связи с событиями в белорусском городе Ивенец (Минская область), где сотрудники силовых структур заняли здание польской общины - Польский дом. Милиционеры 8 февраля выдворили из здания активистов непризнанного Союза поляков Белоруссии (СПБ), а явившиеся вместе с ними судебные исполнители стали описывать имущество.

В результате Польский дом перешел под контроль альтернативного Союза поляков Беларуси, который пользуется поддержкой белорусских властей.

Власти Польши в связи с произошедшим выступили с резкой критикой в адрес белорусских властей, заявив, что представители польской общины в соседней республике подвергаются репрессиям. Глава МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ пообещал, что его белорусского коллегу Сергея МАРТЫНОВА, который в ближайшее время посетит Варшаву, ожидает серьезный разговор на эту тему.

Союз поляков Белоруссии был расколот в 2005 году. Часть его, лояльная властям, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой БОРИС заявляют, что подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.