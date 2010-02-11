Греция со своими проблемами поставила на уши всю Европу

Финансовый кризис в Греции станет главной темой обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, открывающейся сегодня в Брюсселе.

Участники саммита обсудят предложения об оказании помощи Греции с целью преодоления ее бюджетного дефицита и предотвращения дефолта, сообщает радио «Свобода».

Проблемы, возникшие в Греции, - это потенциальная угроза стабильности европейской валюты. Кроме того, они могут оказать негативное воздействие на другие страны еврозоны, оказавшиеся в сложном финансовом положении, такие как Португалия и Испания.

В среду в Греции прошли многотысячные демонстрации работников бюджетного сектора, выступающих против сокращения расходов и других антикризисных мер правительства.