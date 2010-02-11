Значительно выросло число нападений на школы и учителей
В докладе, подготовленном ЮНЕСКО, говорится, что за последние три года значительно выросло число нападений на школы и учителей, сообщает Би-Би-Си.
В докладе подчеркивается, что многие нападения были совершены в политических или идеологических целях.
Они осуществляются как представителями государственных органов, так и негосударственными группами.
Этот феномен был впервые отмечен в Афганистане, где его связывают с неприятием идеи обучения девушек.
Однако в докладе говорится, что такие нападения происходят все чаще: убийства учителей, взрывы в школах и попытки сжечь школы имели место в 32 странах.
Авторы доклада призывают тщательно отслеживать ситуацию и принимать меры по повышению безопасности учебных заведений.