В докладе, подготовленном ЮНЕСКО, говорится, что за последние три года значительно выросло число нападений на школы и учителей, сообщает Би-Би-Си.

В докладе подчеркивается, что многие нападения были совершены в политических или идеологических целях.

Они осуществляются как представителями государственных органов, так и негосударственными группами.

Этот феномен был впервые отмечен в Афганистане, где его связывают с неприятием идеи обучения девушек.

Однако в докладе говорится, что такие нападения происходят все чаще: убийства учителей, взрывы в школах и попытки сжечь школы имели место в 32 странах.

Авторы доклада призывают тщательно отслеживать ситуацию и принимать меры по повышению безопасности учебных заведений.