НАТО называет двусторонним соглашение США и Румынии по ПРО

Договоренность между США и Румынией о размещении на румынской территории американских ракет-перехватчиков SM-3 является двусторонней, заявил в среду официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай.

"Это чисто двусторонняя договоренность", - сказал он журналистам в Брюсселе.

При этом он не исключил, что элементы противоракетной обороны США в ряде стран Европы могут быть интегрированы в натовскую систему противоракетной обороны, "но речь об этом пока не идет".

По словам Аппатурая, НАТО в настоящее время изучает вопрос о создании собственной системы ПРО для Европы и то, "будет ли центральное место в этой системе принадлежать США, но решения на этот счет пока не принято", сообщает РИА "Новости".

Президент Румынии Траян Бэсеску 4 февраля объявил о согласии разместить на территории страны ракеты-перехватчики, предусмотренные новой системой ПРО США. Вашингтон подтвердил планы размещения ракет в Румынии.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, Украина на экспертном уровне изучает последствия согласия Румынии разместить на своей территории элементы американской ПРО. МИД рассчитывает "на предметное обсуждение всех аспектов вопроса, в том числе получения соответствующих разъяснений во время будущих консультаций со всеми причастными сторонами".

"Как соседнее с Румынией государство, мы не можем оставить без внимания планы размещения новой системы ПРО в непосредственной близости к нашим границам, и вдобавок с элементами базирования в акватории Черного моря", - подчеркнул спикер МИД.