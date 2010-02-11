Китай призвал судей реже применять смертную казнь

Верховный суд Китая призвал судей на местах сократить количество вынесенных смертных приговоров, сообщает Reuters со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно заявлению Верховного суда, смертной казни заслуживает лишь небольшая группа преступников, и эта мера наказания должна применяться только в крайних случаях. Для применения смертной казни, по мнению суда, необходимо также наличие мощной доказательной базы или исчерпывающих свидетельских показаний.

Кроме того, судей призвали быть снисходительнее к старикам и детям, однако со всей строгостью наказывать тех, кто совершает преступление уже не в первый раз. Верховный судья Китая заявил, что эти требования являются частью политики "умеренно-снисходительного правосудия", которая впервые была опробована Пекином в 2006 году.

Эксперты считают, что заявления китайских властей приурочены к конгрессу против смертной казни, который пройдет в Женеве в феврале 2010 года. Ожидается, что Китай наверняка окажется одной самых обсуждаемых стран на этой встрече.

КНР считается мировым лидером по количеству регулярно выносимых смертных приговоров, напоминает Лента.ру. Смертной казнью в Китае карается около 60 различных преступлений, в том числе не связанных с насилием или экономическими правонарушениями. Согласно статистике Amnesty International, в 2008 году китайскими судами к смертной казни были приговорены не менее 7 тысяч человек. Около 2 тысяч приговоров приведены в исполнение.