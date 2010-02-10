Качиньский об Украине и Януковиче
23:09, 10 февраля 2010Мир
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"Не могу сказать, что я рад, но..."
Время покажет, как сложится дальнейшая судьба Украины, заявил, как сообщает РИА "Новости", президент Польши Лех Качиньский на пресс-конференции во время рабочей поездки по стране.
"Не могу сказать, что я рад, но время покажет", - сказал Качиньский, комментируя предварительные итоги президентских выборов в Украине.
Глава Польши отметил, что лично знаком с Януковичем и многократно с ним беседовал. "Наши личные отношения я бы назвал хорошими", - сказал Качиньский, повторив, что "время покажет, как сложится дальнейшая судьба Украины".
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