Качиньский об Украине и Януковиче

Время покажет, как сложится дальнейшая судьба Украины, заявил, как сообщает РИА "Новости", президент Польши Лех Качиньский на пресс-конференции во время рабочей поездки по стране.

"Не могу сказать, что я рад, но время покажет", - сказал Качиньский, комментируя предварительные итоги президентских выборов в Украине.

Глава Польши отметил, что лично знаком с Януковичем и многократно с ним беседовал. "Наши личные отношения я бы назвал хорошими", - сказал Качиньский, повторив, что "время покажет, как сложится дальнейшая судьба Украины".