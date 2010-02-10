Решение о сближении с НАТО остается за Украиной

Решение о дальнейшем сближении Украины с НАТО предстоит принять самой украинской стороне.

Об этом заявил сегодня официальный представитель НАТО Джеймс АППАТУРАЙ журналистам в Брюсселе.

"Решение о том, следовать ли далее по пути сближения с НАТО, надлежит принять самой Украине", - сказал он, отвечая на вопрос, как результаты президентских выборов в Украине могут повлиять на ее отношения с НАТО.

"Наша (НАТО) политика в отношении Украины не изменилась", - подчеркнул Дж.АППАТУРАЙ, сообщив, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку реформ в Украине и сотрудничать с этой страной по вопросам обеспечения европейской безопасности.