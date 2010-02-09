Президент Польши поддержал активистов Союза поляков в Беларуси

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявил о поддержке преследуемых белорусской властью представителей непризнанного Союза поляков Беларуси во главе с Анжеликой БОРИС.

Об этом говорится в заявлении главы Польского государства, текстом которого располагает УНИАН.

„Мы солидарны с нашими земляками в Беларуси, против которых до сих пор применяют неоправданные репрессии”, - сказано в документе.

Президент Польши подчеркнул, что соблюдение прав национальных меньшинств в современном мире относится к „элементарным правам человека”.

Канцелярия польского Президента сообщила, что Л.КАЧИНСКИЙ планирует пригласить А.БОРИС и представителей Союза поляков Беларуси, которых не признает местная власть, но поддерживает польская общественность.

Как сообщал УНИАН, Польша отозвала "для консультаций" своего посла в Беларуси Генрика ЛИТВИНА, обвинив местную власть в репрессиях против представителей польской общины в белорусском городе Ивенец (Минская область).

8 февраля в Польском доме, принадлежащем непризнанному властью Союзу поляков Беларуси, появились сотрудники милиции и судебные исполнители, которые выдворили активистов объединения и начали описывать имущество.

Деятели союза заявляют, что не знают, на каком основании это было сделано.

Предыдущий конфликт вокруг Польского дома в Ивенце произошел в конце января. Тогда альтернативный (лояльный властям) Союз поляков попробовал провести там съезд, чтобы сместить председателя местного отделения непризнанного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активистов неподконтрольного властям Союза поляков, которые следовали в Ивенец, были задержаны.

Союз поляков Беларуси был расколот в 2005 году. Часть его, лояльная власти, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой БОРИС заявляют о преследовании со стороны силовых структур.