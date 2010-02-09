Коммунисты предлагают Украине принять участие в формировании ЕЭП

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об участии Украины в формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества”, авторами которого являются народные депутаты от КПУ Петр СИМОНЕНКО и Игорь АЛЕКСЕЕВ.

Данным проектом постановления предлагается председателю Верховной Рады обратиться к Президенту Украины с предложением представить на заседании Верховной Рады Украины концепцию участия Украины в формировании ЕЭП.

Кабинету министров Украины в сжатые сроки подготовить необходимые международные соглашения и активизировать переговоры со странами-участницами ЕЭП относительно скорейшего его функционирования.

Также предлагается Кабинету министров Украины и профильному комитету Верховной Рады обеспечить проведение парламентских слушаний относительно участия Украины в формировании ЕЭП.

Министерству иностранных дел Украины и профильному комитету Верховной Рады предлагается: подготовить предложения относительно создания межпарламентской ассамблеи стран ЕЭП; обеспечить организацию и проведение в Киеве в 2010 году Форума парламентских представителей стран ЕЭП.