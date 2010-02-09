В 2003 году Янукович пообещал родному селу мини-молокозавод...

Лидер Партии регионов Виктор Янукович во время посещения родины своих предков – деревни Януки Докшицкого района Витебской области (Беларусь) - обещал местным жителям построить мини-молокозавод и возродить деревню.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода".

В настоящее время в деревне Януки осталось только 4 жителя, а когда В.ЯНУКОВИЧ посещал этот населенный пункт, в нем еще проживало 6 человек.

"В Януках, где на сегодняшний день нет ни почты, ни магазина, ни школы, В.ЯНУКОВИЧ пообещал построить мини-молокозавод и возродить некогда большую деревню. Об этом высокий гость говорил в 2003 году, когда приезжал на родину своих предков-белорусов. Еще до Октябрьского переворота дед этого политика уехал отсюда на Донбасс на заработки, но о происхождении В.ЯНУКОВИЧА его земляки-белорусы не забывают", - сообщает радио "Свобода".

Секретарь Волколатского сельского исполкома, к которому относится д. Януки, Антонина БАБАРЫКА сообщила, что все местные жители следят за выборами в Украине. "Ну не знаю, во всем ли районе, но в нашем совете – да, следят все. Земляк, все-таки. Приятно, когда кто-то из земляков выбивается в люди. Мы его встречали два раза, он приезжал с визитами, очень понравился человек. А что, уже 100 процентов, что Президентом будет ЯНУКОВИЧ? Мы пока все как-то сомневаемся…", - сказала А.БАБАРЫКА.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧА и в 2003, и в 2006 году встречали как дорогого гостя: угощали блюдами белорусской кухни, показывали местные достопримечательности. А.БАБАРЫКА также сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ обещал возродить деревню, создать на ее месте престижный поселок на 300 дворов. Хотя, по ее мнению, это маловероятно. "Ну что эти Януки! Там практически уже хутор остался. А раньше, до того, как начали создавать колхозы, там было около 36-ти домов. Теперь три дома, в которых прописано 4 человека. Мы и телефоны хотели раньше установить, и страусов, может, каких, чтобы ферму открыть. Тогда еще были какие-то планы, а теперь – всё!", - добавила она.

Продукты местным жителям два раза в неделю привозит на машине, один раз в месяц приезжает врач, чтобы осмотреть последних жителей неперспективной деревни. Единственный телефон есть в доме бывшего почтальона, теперь пенсионерки Марии ЯНУКОВИЧ. М.ЯНУКОВИЧ не является родственницей украинскому политику – просто в Януках у всех такая фамилия. Бывший почтальон не переживает за карьеру В.ЯНУКОВИЧА и не рассчитывает на его помощь своей деревне в случае его избрания Президентом Украины. "Может, что-то он здесь людям и обещал, но есть у ЯНУКОВИЧА своя Украина, и пусть он там порядки наводит. А мы и тут не бедные! Корова есть, хлеб есть – все у нас есть. А ему и там дел хватит!", - считает М.ЯНУКОВИЧ.

Радио "Свобода" также сообщает, что места вокруг деревни Януки очень красивые: леса, озера, болота с клюквой. "Вероятно, здесь можно было бы прибыльно развивать агротуризм: устраивать экскурсии на родину предков В.ЯНУКОВИЧА. Но заниматься этим некому: в деревне остались только пенсионеры, а их дети и внуки возвращаться в Януки не собираются", - отмечает радио "Свобода".