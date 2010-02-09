Польша отозвала своего посла в Беларуси

Польша отозвала "для консультаций" своего посла в Беларуси Генрика ЛИТВИНА. Эту информацию подтвердил сегодня ИТАР-ТАСС пресс-секретарь МИД Польши Петр ПАШКОВСКИЙ.

По его словам, отзыв польского посла "стал достаточно ясным сигналом глубокого недовольства Польши действиями белорусских силовых структур в последние недели".

П.ПАШКОВСКИЙ напомнил, что 8 февраля посол Беларуси в Польше Виктор ГАЙСЕНОК был вызван в МИД Польши, где ему было высказано "глубокое недовольство" Варшавы событиями в белорусском городе Ивенец.

Пресс-секретарь МИД Польши сообщил также, что в настоящее время польское дипломатическое ведомство не планирует специального коммюнике на эту тему, и ему неизвестно, когда Г.ЛИТВИН сможет вернуться в Минск для выполнения своих обязанностей.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Польши обвинило Беларусь в репрессиях. Поводом для этого стали события в белорусском городе Ивенец (Минская область), где сотрудники силовых структур заняли здание польской общины - Польский дом.

8 февраля в Польский дом, принадлежащий непризнанному властями Союзу поляков Беларуси (СПБ), явились сотрудники милиции и судебные исполнители. Они выдворили находившихся в здании активистов и приступили к описи имущества.

На каком основании действовали судебные исполнители, неизвестно. Представитель СПБ, журналист Анджей ПОЧОБУТ заявил, что "никакого решения суда не было".

Предыдущий конфликт вокруг Польского дома в Ивенце произошел в конце января. Тогда альтернативный (лояльный властям) Союз поляков попытался провести там съезд, чтобы сместить главу местного отделения непризнанного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активистов неподконтрольного властям Союза поляков, направлявшихся в Ивенец, были задержаны.

Союз поляков Беларуси был расколот в 2005 году. Часть его, лояльная властям, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой БОРИС заявляют, что подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.