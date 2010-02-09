Житель Гаити выжил, проведя месяц под завалами

Из-под завалов на Гаити, где 12 января произошло разрушительное землетрясение, спасен 27-летний мужчина.

Врачи, осматривавшие молодого человека, который провел четыре недели без воды и еды назвали его состояние «удовлетворительным». По словам медиков, у пациента наблюдается сильное обезвоживание, он пока еще плохо себя чувствует и даже не может говорить, однако прогнозы на его выздоровление весьма оптимистичны

Газета.ру