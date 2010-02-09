Россия покупает у члена НАТО наступательный военный корабль
Первая подобная сделка
Французское Министерство обороны сообщило о продаже России новейшего военного корабля и переговорах с Москвой о еще трех кораблях, которые она хочет закупить у Франции.
Об этом сообщает украинская служба Би-Би-Си.
Это первая подобная сделка между Россией и членом НАТО.
Французский Президент Николя САРКОЗИ одобрил продажу корабля класса "Мистраль" водоизмещением в 23 тыс. тонны и длиной в 299 метров.
Как полагают аналитики, французы запросят за свой "Мистраль" 500 млн. евро. Это наступательный корабль, который может перевозить вертолеты, военную технику.
Аналитики считают, что Россия пытается модернизировать свои Военно-Морские силы и армию в целом.
Перспектива того, что французский "Мистраль" может быть использован против членов НАТО или их союзников, обеспокоила многих в Альянсе. Один из американских высокопоставленных чиновников, сопровождающих министра обороны США Роберта ГЕЙТСА во время его визита в Париж, заявил, что "у них есть вопрос" к Франции, касающийся этой сделки.