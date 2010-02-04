Украина и Беларусь приступят к демаркации

Украина и Беларусь приступят к демаркационным работам на границе сразу после ратификации в белорусском парламенте Договора о государственной границе, подписанного в 1998 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У нас 2 апреля начинается сессия (парламента), Договор уже внесен на ратификацию, он обсужден в комитете и будет быстро ратифицирован», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

Дипломат отметил, что между Беларусью и Украиной не существует взаимных территориальных претензий, поэтому особых сложностей при проведении демаркации белорусско-украинского участка границы не прогнозируется.

В.ВЕЛИЧКО также предположил, что демаркация границы между Беларусью и Украиной может осуществляться в рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство».