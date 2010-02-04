В России растет негативное отношение к Украине

Существенной проблемой налаживания украино-российских отношений является то, что у российского населения и российских элит растет негативное отношение к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил ВИНОГРАДОВ.

«Мы видим, что негатив по отношению к Украине, который есть в российском общественном мнении и у российских элит, растет. Мы видим, и бывают недели, когда складывается ощущение, что страны готовятся к войне, судя по медиаосвещению (российскими СМИ - УНИАН) ситуации в Украине», - сказал М.ВИНОГРАДОВ.

По его оценке, любые действия в Украине изначально рассматриваются как шпилька в сторону России, даже если они такого содержания не имеют.

«Думаю, что барьеров для налаживания украино-российских отношений в российском общественном мнении и у российской политической элиты, которая по-прежнему часто воспринимает Украину как «недогосударство», много. И эти барьеры будут не меньшим препятствием», - считает эксперт.

В то же время М.ВИНОГРАДОВ отметил, что принципиального значения для России, кто станет Президентом Украины, нет. Он объяснил это тем, что у России «нет серьезных политических рычагов воздействия на будущего Президента Украины или, по крайней мере, они не налажены».