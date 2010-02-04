Из ЕС Януковича и Тимошенко просят не портить впечатление от I тура

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН призывает кандидатов на пост Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить 7 февраля право украинцев на свободный выбор.

Об этом идет речь в заявлении К.ЭШТОН, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

«Я внимательно слежу за развитием событий в Украине накануне второго тура президентских выборов, который состоится в следующее воскресенье. Я приветствую преданность демократическим процессам, продемонстрированную украинским народом в первом туре выборов в январе. Я призываю всех кандидатов обеспечить, чтобы в голосовании этого в воскресенье снова смогла себя выразить воля народа”, - отметила глава дипломатии ЕС.

Также К.ЭШТОН подчеркнула, что полностью поддерживает работу наблюдателей за выборами, которые работают на месте, и Международной миссии по наблюдению за выборами, которую возглавляет посол Хайди ТАЛЬЯВИНИ.