Беларуси всё равно, кто будет Президентом в Украине

Беларусь готова развивать выгодные отношения с Украиной при любом результате президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы спокойно воспринимаем избирательный процесс и межпартийные отношения. Есть украинский народ, есть украинский избиратель. Беларусь в этом не участвует. Кто будет избран – мы будем строить отношения на основе уважения и добрососедства», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

Белорусский дипломат также сообщил, что проводил встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 14 января, перед первым туром голосования.

«Через два дня будут выборы, 8 февраля уже будет известен результат, мы и с тем будем сотрудничать», - подчеркнул В.ВЕЛИЧКО.