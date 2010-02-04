Норвежским двоечникам светит «исправительный тур» на паруснике

В Норвегии учеников старших классов, отчисленных за неуспеваемость, будут сажать на корабль и отправлять в исправительное плавание.

Социальный проект под названием "Корабль хулиганов" при поддержке Министерства образования стартовал в городе Ставангер, расположенный на юго-западном побережье "страны фиордов". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"За раз мы планируем брать в плавание от 6 до 8 ребят. На борту йола (двухмачтового судна с тремя косыми парусами) они смогут обучиться разным специальностям, причем не только морским, - рассказывает инициатор и руководитель проекта Альф СЕВИЛЬ. - Мы предоставляем возможность освоить такие профессии как кок или машинист, а также уделяем особое внимание обучению навыкам спасения и оказания первой помощи". Но самая главная задача проекта, по словам организаторов, - это воспитать в молодых людях умение работать в команде, принимать на себя ответственность.

В настоящее время судно "Пролифик" - от английского "плодотворный", которое будет использоваться в проекте, находится на верфи в Швеции. В Ставангер корабль придет в середине марта. По информации газеты "Ставангер афтенблад", сейчас ведутся переговоры с владельцами местной пристани о предоставлении постоянного места для его стоянки на бесплатной основе. Этой же весной на борту судна первая группа совершит весенний поход на север Норвегии, до порта Харстад. Общая протяженность этого путешествия составит около 2 тыс. км.