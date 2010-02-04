Скандал в Британии: на что депутаты тратят казенные деньги

Депутатов британской Палаты общин, которые тратили казенные деньги на собственные нужды, а затем требовали возмещения от государства, заставят вернуть в казну более 1 млн. фунтов стерлингов. Всего таких депутатов в парламенте обнаружилось 350, сообщает ИТАР-ТАСС.

Глава независимой комиссии по расследованию злоупотреблений системой компенсации издержек сэр Томас ЛЕГГ подверг резкой критике действия членов Палаты общин, при попустительстве которых произошли массовые нарушения. Ранее Т.ЛЕГГ направил членам парламента сотни писем с требованием возместить деньги по липовым квитанциям или же предоставить весомые разъяснения по поводу своих трат.

По данным комиссии, деньги за фиктивные требования по своим расходам возвратили казне уже 175 депутатов британского парламента. Так, Рози УИНТЕРТОН внесла обратно в казну 8 тыс. фунтов стерлингов, полученных якобы в порядке компенсации ипотечного кредита. А сэр Алан ХЭЙЗЛХЕРСТ и несколько его коллег возвратили по несколько тысяч фунтов стерлингов, выплаченных за работы в их собственных садах.

Даже премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН вынужден был вернуть в государственную казну 500 фунтов стерлингов, ранее запрошенных на ремонт своего летнего дома.

У тех парламентариев, которые не смогут вернуть деньги, их будут вычитать из зарплаты, сообщает газета The Daily Telegraph. Однако десятки депутатов-растратчиков были прощены. Дело в том, что решение комиссии относительно своих расходов и выплат депутат может обжаловать. Для этого был назначен судья Верховного суда на пенсии сэр Пол КЕННЕДИ.

Как полагают, сэр Пол сочувственно воспринимает жалобы депутатов и потому удовлетворяет многие из них. Как выяснила газета, сэр Пол удовлетворил многие жалобы, сокращая подлежащие к выплате суммы иногда на десятки тысяч фунтов стерлингов. Из 73 парламентариев, которые обратились к судье П.КЕННЕДИ, минимум 30 ушли довольными - их долги были сокращены или сняты с них вовсе. В других случаях сэр Пол признавался, что сочувствует заявителю, но не может освободить его от ответственности, поскольку не имеет полномочий по отмене ограничений на суммы казенных выплат задним числом. Сэр Томас пригрозил уйти в отставку, если сэру Полу присвоят такие полномочия.

Осведомленный источник сообщил, что 4 февраля парламентарии поведут хорошо скоординированное наступление на сэра Томаса. По словам источника, доклад Т.ЛЕГГА слишком уж критичен в отношении депутатов и обвиняет только их, хотя злоупотребления не были бы возможны, если бы их не допустила служба, которая занималась выдачей денег депутатам.

Полностью доклад Т.ЛЕГГА будет опубликован вместе с результатами 73 жалоб на него, заслушанных судьей П.КЕННЕДИ. Власти также опубликуют данные о государственных расходах в 2008-2009 финансовом году на содержание офисов депутатов и их командировки.

В ходе скандала вокруг депутатских расходов всплыли интересные подробности о том, на что парламентарии расходуют государственные деньги. Так, бывший министр по делам окружающей среды, депутат Эллиот МОРЛИ обратился к Палате общин с просьбой возместить ему 16 тысяч фунтов на несуществующую ипотеку. Э.МОРЛИ признал, что ипотеку эту уже давно выплатил, назвав это ошибкой и пообещав выплатить все обратно.

Один из лидеров тори Майкл ЭНКРАМ израсходовал на чистку бассейна несколько тысяч фунтов. А теневой лидер нижней палаты Алан ДУНКАН, ранее оскандалившийся благодаря признанию в гомосексуализме, в течение трех лет выплатил 4 тыс. фунтов стерлингов за услуги садовнику.

Член парламента Оливер ЛЕТВИН, который готовит предвыборную программу тори, насчитал 2 тыс. фунтов за замену лопнувшей трубы под кортом, а теневой министр внутренних дел Крис ГРЕЙЛИНГ требовал возместить ему тысячу фунтов за ремонт квартиры.

Теневой министр по делам Уэльса Черил ГИЛЛАН потребовала компенсировать ей 4,5 фунта, потраченные на собачьи консервы, а теневой министр высшего образования Дэвид УИЛЛЕТС представил счет более чем на 100 фунтов, которые были выплачены рабочим, заменявшим в его доме электрические лампочки. В то же время министр по вопросам иммиграции Фил Вулас пригрозил подать в суд в связи с утверждениями СМИ о том, что он представил счета на возмещение его расходов на покупку женской одежды, подгузников и комиксов.

Дуглас ХОГГ, бывший министр сельского хозяйства, подал прошение о компенсации расходов на очистку рва вокруг его загородного имения. Цена вопроса - 2 тыс. фунтов стерлингов. За деньги налогоплательщиков Д.ХОГГ также нанял горничную, взял ей напрокат автомобиль и настроил пианино.

Майкл СПАЙСЕР, один из старейших членов парламента, также потребовал возместить ему 5,6 тыс. фунтов, потраченных на уход за садом. В декабре 2006 года он представил детальное описание работ, в которое включил даже "площадку для вертолета с живой изгородью". Впоследствии парламентарий заявил, что это была "семейная шутка".