Китай пожаловался ВТО на Евросоюз

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия Евросоюза, который в конце 2009 года продлил действие антидемпинговых пошлин на китайскую и вьетнамскую обувь. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в ВТО.

Изначально ЕС установил заградительные пошлины в размере от 9,7 до 16,5 процента на обувь из Китая и Вьетнама в 1996 году, и с тех пор срок их действия неоднократно продлевался. Последний раз это произошло в декабре прошлого года, когда действие пошлин было продлено еще на 15 месяцев.

Ранее свое возмущение пошлинами выразили представители Вьетнама, напоминает Лента.ру. В этом государстве считают, что действия Евросоюза противоречат этике экономического либерализма, провозглашенного одним из основных принципов ЕС.

По данным Еврокомиссии, доля китайской и вьетнамской обуви на рынке ЕС достигает 30 процентов. Европейские чиновники считают, что на популярность азиатской обуви влияет низкая цена, по которой она поставляется в Европу.