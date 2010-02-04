Известный целитель арестован в США в связи со смертью трех человек

В США арестован известный целитель Джеймс Артур РЭЙ в связи со смертью трех человек во время ритуала духовного исцеления несколько месяцев назад.

Как сообщает «Газета.ру», три человека в октябре прошлого года провели два часа в закрытом помещении с высокой температурой, напоминающем сауну. В комнате находились около 60 человек.

Все трое скончались в больнице.

Инцидент произошел на курорте в штате Аризона, предлагающем разные методы духовного исцеления.

Целитель часто выступал по телевидению, в том числе, в программе Опры УИНФРИ.