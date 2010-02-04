В Британии намерены повысить эффективность армии

В Британии начались обсуждения будущей роли и размеров вооруженных сил, сообщает Би-Би-Си.

Правительство, которое испытывает серьезное финансовое давление и стоит перед лицом новых стратегических задач, предлагает сделать армию, авиацию и флот более приспособленными к меняющейся ситуации.

Власти полагают, что эффективность британской армии и военных можно было бы заметно повысить, за счет более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО, такими как Франция.

Названы также и новые потенциальные угрозы для вооруженных сил, такие как кибератаки.