Турчинов считает свое уголовное дело политически заказанным

Один из лидеров БЮТ, бывший глава Службы безопасности Украины (с апреля по сентября в 2005 г.) Александр ТУРЧИНОВ считает, что дело по факту незаконного прослушивания Службой безопасности Украины журналиста газеты "Сегодня" Александра КОРЧИНСКОГО, по которому он вчера вечером в течение двух часов давал показания в Генеральной прокуратуре, является политически заказным. Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал по телефону корреспонденту УНИАН.

А.ТУРЧИНОВ, в частности, отметил, что это дело, по его мнению, является политически заказным, не имеет никаких оснований и перспектив. Он также сказал, что ему жаль людей, которых вынудили этим заниматься.

На вопрос относительно его состояния здоровья А.ТУРЧИНОВ отметил, что чувствует себя не очень хорошо, “хуже, чем хотелось бы”, однако надеется на лучше.

По словам пресс-секретаря Блока Юлии Тимошенко Виталия ЧЕПИНОГИ, А.ТУРЧИНОВ лечится в больнице “Феофания”, его состояние достаточно тяжелое, в частности, до сих пор неизвестно происхождение “токсичного гепатита” - такой диагноз поставили политику врачи. Но, несмотря на запрет врачей, А.ТУРЧИНОВ решил поехать в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по делу о якобы незаконном телефонном прослушивании Службой безопасности Украины. Тем самым, отметил В.ЧЕПИНОГА, А.ТУРЧИНОВ демонстрирует, что он ни от кого не скрывается и готов свидетельствовать, чтобы поскорее установить истину в этом деле.

24 марта заместитель генерального прокурора Виктор ШОКИН сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного прослушивания сотрудниками СБУ журналиста газеты “Сегодня” Александра КОРЧИНСКОГО. По его словам, “уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса Украины “злоупотребление служебным положением” та “подлог документов”.

При этом он отметил, что “действия, которые были сделаны должностными лицами СБУ на то время, на мой взгляд, преступны”.

В.ШОКИН сообщил, что прослушивание журналиста А.КОРЧИНСКОГО началось после выхода летом прошлого года материала в газете за его подписью о местонахождении бывшего начальника Департамента криминальной разведки МВД Украины Алексея ПУКАЧА. Было установлено, что должностными лицами СБУ за подписью заместителя главы СБУ Андрея КОЖЕМЯКИНА 25 июня 2005 года было заведено оперативно-розыскное дело в отношении А.КОРЧИНСКОГО.

В.ШОКИН отметил, что, по закону об оперативно-розыскном деле (ОРД), решение о его заведении принимает руководство СБУ. Таким образом, решение о заведении ОРД было принято “господином ТУРЧИНОВЫМ”, а подписывал его заместитель А.КОЖЕМЯКИН, подытожил заместитель генпрокурора.

При этом В.ШОКИН отметил, что ОРД было открыто “в отношении неустановленных должностных лиц генпрокуратуры и гражданина А.КОРЧИНСКОГО”. Журналист подозревался в злоупотреблении служебным положением как работник правоохранительных органов.

18 апреля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила о возбуждении уголовного дела против А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА. По ее словам, А.ТУРЧИНОВА, который в настоящее время находится на лечении, пытались «забрать из госпиталя СБУ».

При этом она утверждала, что все те обвинения и попытки арестовать их делаются при участии Петра ПОРОШЕНКО и Николая МАРТЫНЕНКО (членов блока «Наша Украина»). "ПОРОШЕНКО, который находится в непосредственной связи с ШОКИНЫМ и МАРТЫНЕНКО, который находится в непосредственной связи с ДРИЖЧАНЫМ, возбудили уголовное дело против ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА за непонятное прослушивание неизвестно кого", заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время Генпрокуратура в тот же день разъяснила, что А.ТУРЧИНОВ и А.КОЖЕМЯКИН проходят по нескольким уголовным делам в качестве свидетелей.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что одно из этих дел – дело о незаконном прослушивании высокопоставленных должностных лиц. (Как известно, по этому делу признаны потерпевшими экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ).

Другое дело – возбуждено прокуратурой 24 марта по факту уничтожения сотрудниками СБУ документов оперативно-розыскного дела, заведенного на российского бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, который якобы имеет отношение к компании “Росукрэнерго”.

Как сказали в прокуратуре, на неоднократные вызовы в прокуратуру дать показания А.ТУРЧИНОВ не являлся, 11 апреля было постановление о принудительном приведении его для дачи показаний, однако это невозможно, потому что на данное время он находится в больнице. После выписки А.ТУРЧИНОВА из больницы прокуратура намерена снова вызывать его для дачи показаний.